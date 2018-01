Döbbenet: első emeleti ablakba csapódott az elszállt autó

Egy épület első emeleti ablakába csapódott egy autó vasárnap hajnaban a kaliforniai Santa Anában.



Az Orange megyei tűzoltóság szerint a Nissan Altima nekiment az utat középen két sávra osztó terelőkőnek, majd a levegőbe emelkedett, és a fogorvosi rendelőként működő ház emeleti ablakában landolt.



Az autóban ketten ültek, egyikük sem sérült meg súlyosan.

OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk