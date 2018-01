Újabb súlyos vonatbaleset, több mint 200 sérült Afrikában

Több mint kétszázan sérültek meg egy vasúti balesetben kedden a dél-afrikai Johannesburg külterületén, öt nappal egy másik, súlyosabb vonatszerencsétlenség után.



Az ER24 helyi mentőszolgálat azt írta, hogy a helyi érdekű vasúton, Germiston állomáson történt reggeli balesetnek nem volt halálos áldozata. A tájékoztatás szerint egy személyvonat egyik kocsija siklott ki.



Nana Radebe, a johannesburgi katasztrófavédelem szóvivője azt mondta, hogy legalább 226 embert kórházba szállítottak, többségük sérülése ugyanakkor nem jelentős.



Egyelőre nem tisztázottak a baleset részletei, a hatóságok vizsgálják a baleset kiváltó okát.



A múlt héten a dél-afrikai Szabadállam tartományban, Hennenman és Kroonstad települések között balesetben 18 ember halt meg, és 260-an megsérültek. Az akkori balesetben a vonat teherautóval ütközött és kigyulladt.

Patients being moved from the #Geldenhuis #TrainCrash where two trains have collided. @JacaNews pic.twitter.com/Rso60FxrKS

We have just arrived in the scene of of the #Geldenhuis #TrainCrash where two trains have collided. pic.twitter.com/ngmJ8ZjscK