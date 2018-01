Összeütközött két repülőgép a torontói reptéren - videó!

Evakuálni kellett egy repülőgép utasait pénteken a torontói Pearson repülőtéren, miután egy kaputól kivontatott üres gép ütközött a leszállás után várakozó géppel, és tűz keletkezett - közölte a két érintett légitársaság.



A WestJet kanadai légitársaság mexikói Cancún üdülővárosból érkező Boeing 737-es gépe álló helyzetben várakozott, amikor a szintén kanadai Sunwing légitársaság kaputól kihúzott repülőgépe nekiütközött - írta Twitter felületén a WestJet.



Miután a repülőgép még kinn állt a betonon, a WestJet utasait a vészcsúszdák segítségével kellett evakuálni - tette hozzá a társaság.



"A mentőcsapatok kéznél voltak, és azonnal reagáltak." A kiürítés során senki sem sérült meg a 168 utas és a személyzet hat tagja közül - tudatta később a WestJet.



Egy közvetlenül az ütközés után készült videofelvételen látszik, hogy a másik, a kaputól kihúzott gép egy része lángol.



A Sunwing légitársaság azt közölte, hogy repülőgépét a földi kezelő személyzet vontatta el a beszállókaputól, és a gép fedélzetén sem utasok, sem a személyzethez tartozók nem voltak.

Startled passengers watched as a fire broke out after two planes collided on the ground at Toronto's Pearson International Airport.



Read more: https://t.co/f7SB9ZH5CQ pic.twitter.com/OdmpSiclnP