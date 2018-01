Terrorizmus

Otthon tervezett terrortámadást az Irakban elfogott belga szélsőséges

Belgium ellen tervezett terrortámadások előkészítésében is részt vett az iraki börtönben fogva tartott belga származású iszlamista harcos, aki Irakban halálbüntetésre számíthat - jelentette a La Libre Belgique című belga napilap pénteken.



A napilap a flamand nyelvű Het Laatste Nieuws című belga újság információira hivatkozva közölte, hogy a 29 éves Tarik Jadaoun, aki korábban azt állította, hogy kizárólag ápolóként segítette az Iszlám Állam tevékenységét a frontvonalakon, az amerikai szolgálatoknak tett friss vallomásában elismerte, hogy számos alkalommal vett részt közvetlenül a terrorszervezet harci cselekményeiben, és Európába való visszatérése esetén kész lett volna támadásokat elkövetni Belgiumban.



A dizshadista elismerte azt is, hogy több, Európában elkövetett terrortámadáshoz van köze, és legalább két olyan merényletet említett, amelyek halálos áldozatokat is követeltek. Hozzátette, a "vérfürdők" előkészítéséhez önként járult hozzá, vagy ajánlotta fel segítségét.



A kihallgatásról további részleteket nem árultak el, az azonban kiderült, hogy az egykori dzsihadista harcos hangsúlyozta: az Iszlám Állam számos terroristája rejtőzködik Európában.



A Belgium keleti országrészében található, a belga szélsőséges iszlamisták egyik fellegvárának tartott Vervier városából származó Tarik Jadaoun decemberben együttműködést ajánlott a belga titkosszolgálatoknak, és vissza szeretett volna térni Belgiumba.



Elmondta, kész minden általa tudott információt megosztani, amelyek segítségére lehetnek a szolgálatoknak. A terrorszervezetben Abou Hamza al-Belgiki nevet viselő férfi Moszul visszavételekor került iraki fogságba.



Akkori vallomása szerint nem vett részt a 2015 novemberében Párizsban és a tavaly márciusban Brüsszelben elkövetett terrortámadások előkészítésében, de bocsánatot kért értük. Reményét fejezte ki, hogy visszatérhet Belgiumba, ahol elmagyarázhatja a merényletekben érintetteknek, "bizonyos dolgok miért történtek".



Charles Michel belga miniszterelnök elzárkózott az együttműködéstől, kijelentve, hogy semmiféle párbeszéd vagy tárgyalás sem kezdődhet terrorszervezetek volt tagjaival, háborús bűnösökkel. Aláhúzta: az egykori terroristáknak nincs helyük a társadalomban, "semmilyen egyezkedés sem lehetséges ilyen emberekkel".



Legutóbbi, nyilvánosságot látott adatok szerint mintegy 630 dzsihadistát tartanak nyilván a belga terrorista harcosok adatbázisában, és eddig legalább 121-en tértek vissza közülük. Legtöbbjük ellen bírósági eljárás indult, május végéig 44 esetben született letöltendő börtönbüntetésről szóló ítélet. Az eljárás alá nem vontakat és a szabadlábon védekezőket a biztonságért felelős hatóságok és a rendőrség helyi egységei ellenőrzés alatt tartják. Az ellenőrzés intenzitása attól függ, hogy az egyén milyen fokú veszélyt jelent a társadalomra.

Szakértők szerint a terrorszervezet ellen fellépő nemzetközi koalíció sikerei miatt sok európai útlevéllel rendelkező visszatérő lehet, és emiatt a terrortámadások elkövetésének veszélye jelentősen növekszik Európában.