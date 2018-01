Szerencse

Ötmillió dollárt nyert a sorsjegyárus hibájából

Oksana Zaharov egy olcsóbb fajta játékon szeretett volna szerencsét próbálni egy New Jersey-i boltban, ám az árus véletlenül összecserélte a sorsjegyeket, így a nő pont egy nyertest kapott.



Zaharov nem is gondolta volna, hogy nyerhet, hetekig könyvjelzőnek használta a sorsjegyet, mielőtt lekaparta volna. Mikor meglátta, hogy ötmillió dollárral lett gazdagabb, alig hitte el.



"Sosem nyertem semmit" - mondta el Zaharov a Huffington Postnak. Most a Bahamákra készül.