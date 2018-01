USA

Trump nem folytatja Obama marihuána-politikáját

Jeff Sessions igazságügyi miniszter jelezte: ezentúl a szövetségi rendfenntartó erők nem lesznek tekintettel az egyes szövetségi államokban elfogadott, a marihuána forgalmazását és fogyasztását engedélyező törvényekre, vagyis a szövetségi szinten érvényben lévő tiltást tartja irányadónak. A minisztériumi bejelentésre négy nappal azután került sor, hogy Kaliforniában életbe lépett a 2016-ban megszavazott törvény, amely szerint bizonyos szabályok betartásával az állam területén szabadon lehet vásárolni és fogyasztani marihuánát. A szövetségi törvények erre nem adnak lehetőséget, de az előző elnök, Barack Obama kormányzata idején a szövetségi rendfenntartó erők tiszteletben tartották az ilyen tagállamok törvényeit.



Az igazságügyi minisztérium által bejelentett változások értelmében ezentúl a szövetségi ügyészek szélesebb hatáskört kapnak, pert indíthatnak a szövetségi szintű tiltó törvény megsértéséért. Csütörtökön egyelőre csak a változtatás szándékát közölték a sajtóval, azt azonban nem, hogy az új rendszer mikortól lép életbe. Az sem derült ki, hogy a szövetségi kormányzat eljárást indít-e azok ellen a szövetségi államok ellen, amelyekben legális a marihuána forgalmazása és fogyasztása. „A részletek kidolgozása még folyamatban van” – közölték az újságírókkal. Sessions miniszter – aki mindig is ellenezte a marihuána forgalmazásának és fogyasztásának szabaddá tételét – nem tett olyan nyilatkozatot, amellyel kifejezetten perekre bátorította volna az ügyészeket.



Az előző elnök, Barack Obama kormányzata idején az igazságügyi minisztérium egy sor hivatalos dokumentumban „veszélyes kábítószernek” minősítette ugyan a marihuánát, de a kormány az egyes szövetségi államokra és a helyi hatóságokra ruházta az ezzel kapcsolatos konkrét szabályozást. Egyúttal ellenezte, hogy szövetségi ügyészek pert indítsanak marihuánával kapcsolatos bűnügyekben azokban az államokban, ahol ez a kábítószer legális. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője azt hangsúlyozta, hogy a szövetségi törvény tiltja a marihuána legalizálását, és ez érvényben van még akkor is, ha egyes államok engedélyezik ezt a kábítószert. „Donald Trump elnök számára elsődleges fontosságú a törvények tiszteletben tartása, legyen szó akár marihuánáról, akár bevándorlásról” – szögezte le a szóvivő.



Az igazságügyi minisztérium csütörtöki bejelentése után Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti helyettes kormányzója nyilatkozatban utasította el a kormányzati terveket. „A lakosság elfogadta a legalizálás elkerülhetetlenségét, nagyon nehéz lesz innen visszalépni, végül úgyis Kalifornia fog győzedelmeskedni” – fogalmazott. Az Egyesült Államok hat szövetségi államában – Alaszkában, Washingtonban, Oregonban, Nevadában, Coloradóban és Kaliforniában – legális a marihuána, Massachusettsben és Maine-ben perdig most folynak az előkészületek a legalizálásra.