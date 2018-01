USA

Trumpnak nem sikerült betiltatnia a róla szóló könyvet

Donald Trump amerikai elnöknek nem sikerült elérnie az elnökségéről szóló, volt főtanácsadója, Steve Bannon közreműködésével készült könyv betiltását. 2018.01.05

Miután a New York Magazine szerdán részleteket közölt a könyvből, Donald Trump pedig nyilatkozatban kárhoztatta volt stratégiai főtanácsadóját, Steve Bannont, az elnök ügyvédje levélben fordult a könyvet összeállító Michael Wolff íróhoz és a kiadóhoz, kérve a könyv forgalmazásának letiltását. Charles Harder ügyvéd nem járt sikerrel, sőt a Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyvet a tervezettnél is előbb dobják piacra, már péntektől kapható lesz a boltokban.



Az elnök ügyvédje nyilatkozatban szögezte le, hogy a könyv megannyi hamis állítást tartalmaz.



Az amerikai sajtóban egymás után jelennek meg részletek a könyv "robbanást okozónak" ítélt állításaiból. Köztük arról, hogy Bannon szerint Donald Trump legidősebb fia, ifjabb Donald Trump oroszokkal tartott találkozói az elnökválasztási kampány idején "árulással" értek fel, "hazafiatlan" cselekedetnek minősülnek. Bannon, aki Trump kampányának egyik irányítója, majd augusztusig az elnök főtanácsadója volt a Fehér Házban, azt állítja, hogy Trump egyáltalán nem számított a győzelemre, de "teljesen "megittasodott" tőle.



"Trump nem élvezte a beiktatási ünnepséget. Dühös volt, hogy a legismertebb sztárok visszautasították a részvételt, háborgott a Blair House (a kormányzati vendégház) berendezésén, és láthatóan veszekedett a feleségével, aki a könnyeivel küszködött. Egész nap olyan volt az arca, amiről a hozzá közelállók azt szokták mondani: golfozó arc. Vagyis haragvó és dühös, a vállát behúzta, a karjával állandóan hadonászott, a szemöldökét összevonta, az ajkát harapdálta" - írta a könyvben Bannon tájékoztatása nyomán Wolff.



Az elnököt kezdetben - a könyv állítása szerint - "megrémisztette a Fehér Ház". Kulcsot kért a hálószobájához, miközben a titkosszolgálat kitartott amellett, hogy ez - biztonsági okokból - nem lehetséges. Bannon szerint Trump leánya, Ivanka abban reménykedik, hogy ő lesz az Egyesült Államok első női elnöke.



A könyv szerint Donald Trump csodálja Rupert Murdoch médiacézárt, és szinte naponta beszél vele telefonon.



Steve Bannonnal ezzel szemben csaknem minden befolyásos támogatója megszakította a kapcsolatot. Egyik nagy anyagi támogatója, a republikánus ügyeknek adakozó, Trump kampányát is segítő milliárdos Mercer-család csütörtökön közleményben tudatta, hogy hónapok óta nem beszélnek Bannonnal és a jövőben nem támogatják. Az egész Mercer-család közleményben határolódott el a Trump elnököt érintő állításoktól. Rebekah Mercer, aki kisebbségi tulajdonos a Breitbart News című lapban - amelynek vezetője Steve Bannon - a The Washington Post című lapnak csütörtökön adott rövid nyilatkozatában leszögezte: "támogatom Trump elnököt és azt a programot, amelynek alapján megválasztották".

Donald Trumpot újságírók megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy Steve Bannon a botrány kirobbanása után, miután az elnök azt mondta róla, hogy "elvesztette az eszét", egy szerda esti rádióműsorban így fogalmazott: nagyszerű embernek tartja Donald Trumpot. Trump erre azt válaszolta: "Nem is tudom... nagyszerű embernek nevezett, nyilvánvalóan nagyon gyorsan változtat a véleményén".