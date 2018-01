Igazságszolgáltatás

Felakasztották az iráni férfit, aki megerőszakolt és megölt egy hatéves kislányt

Felakasztottak Iránban egy fiatal férfit, aki 17 évesen megerőszakolt és meggyilkolt egy hatéves kislányt – tudatta csütörtökön a helyi igazságszolgáltatás.



Szetajes Gorejsit a fővárostól délre eső Varámin városából rabolta el az akkor még fiatalkorú férfi, akit csak Amirhosszein P.-ként azonosítottak.



"A család ragaszkodott az ítélet végrehajtásához, s ez ma reggel meg is történt" – tudatta Golámhosszein Eszmáili, a teheráni igazságszolgáltatás vezetője.



Iránban gyilkosság és nemi erőszak mellett hitehagyásért és kábítószer-csempészésért is kiszabható halálbüntetés, akár olyanokra is, akik az elkövetés idején még nem voltak nagykorúak. Ilyen esetekben az ítéletet akkor hajtják végre, ha a halálraítélt eléri a felnőttkort. Irán egyike azoknak az országoknak, ahol évente a legtöbb embert végzik ki a világon.