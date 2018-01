Terrorizmus

Terroristák szelfizhettek New Yorkban

Az elmúlt napokban felkerült az internetre néhány olyan fotó, melyeken ismert New York-i épületek előtt állnak férfiak, arcukat sálként eltakarva az Iszlám Állam zászlajával. Sajnos nehéz eldönteni, hogy valódi fenyegetésről, vagy csupán manipulált képekről van-e szó.



A Fox News szerint a Metropolitan Múzeum és a One World Trade Center előtt is szelfizett valaki. A fotók a "már itt vagyunk az udvarotokban" felirattal jelentek meg.



Elképzelhető, hogy a képek csupán unatkozói tinédzserek munkái, ám az is lehetséges, hogy a "magányos farkas" típusú merénylőket igyekeznek így cselekvésre ösztönözni. A New Yorki-i rendőrség óvatosságból terrorfenyegetésként vizsgálja az eseteket.

#BREAKING: ISIS releases a photo of what appears to be one of their supporters in front of New York's Metropolitan Museum. pic.twitter.com/3le9A5YPzl — UA News (@UrgentAlertNews) 2018. január 2.