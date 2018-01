Trump: Nekem nagyobb gombom van, mint Kim Dzsongunnak

"Nekem nagyobb gombom van, mint Kim Dzsongunnak" - tudatta újabb Twitter-bejegyzésben Trump, az észak-koreai vezető újévi köszöntőjére reagálva, amelyben a phenjani rezsim vezetője ismét azt hangoztatta, hogy Észak-Korea mostanra képessé vált az Egyesült Államok területének bármely részére csapást mérni nukleáris fegyvereivel, s ezért Amerika soha többé nem lesz képest támadást indítani országa ellen.



Trump leszögezte, hogy az ő íróasztalán lévő, atomfegyver bevetésére utasító nyomógomb "sokkal nagyobb" és "sokkal hatásosabb", mint az észak-koreai vezetőé, és az övé "működik is". Az elnök így fogalmazott: "...tájékoztatná valaki őt a kiszipolyozott és kiéheztetett rezsimjéből arról, hogy nekem is van Nukleáris Nyomógombom, de az enyém sokkal nagyobb és sokkal hatásosabb, mint az övé, és az én Nyomógombom működik!".



Kim Dzsongun ugyanebben az újévi beszédében jelezte azt is, hogy országa szívesen részt venne februárban Dél-Koreában megrendezésre kerülő téli olimpiai játékokon, és készen áll arra is, hogy párbeszédet kezdjen a két Korea közti feszültség enyhítéséről. Dél-Korea kedden válaszolt a phenjani nyitásra, és az általa javasolt katonai tárgyalások megkezdését szorgalmazta, amelyre a jövő héten, a két Korea határán tartandó találkozón kerülhetne sor.



A Trump-kormányzat eddig nem sokat mondott a két Korea közötti lehetséges párbeszédről, és Donald Trump kedd reggel közzétett Twitter-bejegyzése sem szólt arról, hogy az elnök üdvözli-e a párbeszéd esetleges megkezdését. Trump egy előző, kedd reggeli mikroblog-bejegyzésben mindössze arra tért ki, hogy szerinte Kim Dzsongun nyitása éppen a korábban elfogadott szankcióknak köszönhető.



"A szankciók és más nyomásgyakorlások kezdik kifejteni hatásukat Észak-Koreára" - fogalmazott kedd reggel az elnök, hozzátéve, hogy "először fordul elő, hogy a rakétás ember tárgyalni akar Dél-Koreával".



Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete kedden délután a világszervezet székházában újságíróknak arról beszélt, hogy Washington kész további szankciókra is, abban az esetben, ha Phenjan újabb rakétakísérleteket hajtana végre.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!