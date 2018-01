Kergette a puskával - lelőtte

Sose finomkodjunk egy bűnözővel - videó!

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, elfogták a magyar gyilkost, akit ezer kommandós hajszolt Olaszországban. F. Norbert, vagyis "Igor az Orosz" hidegvérrel meggyilkolt két embert májusban Olaszországban, 1000 kommandós kereste. Helikoptereket, drónokat, kutyákat is bevetettek felkutatása érdekében. Elfogásakor lövöldözés tört ki, két rendőr és egy civil meghalt.



F. Norbert április 1-jén gyilkolt először: felesége szeme láttára lőtt agyon egy budrinói kocsmárost. Gyilkos tekintetét az asszony azóta sem képes elfeledni. Egy héttel később egy 62 éves természetőrrel végzett, aki szerencsétlenségére megpróbálta feltartóztatni F.-t egy ellenőrző-állomáson Marmorta és Moline között. Menekülése közben egy hajót is elkötött.



Szerbiában rablásért és nemi erőszakért körözték. A gyilkosságok előtt állítólag nyaralókat rabolt ki. Volt bűntársai szerint nagyon szívós, hetekig elél az erdőben, azon amit talál, elalszik sárban, barlangban, bárhol, bár állítása szerint sosem volt katona.



A bolognai rendőrség most arról adott ki egy felvételt, hogy mi is történt a budrinói bárban. Csak felnőtt olvasóinknak ajánljuk.