Lövöldözés volt Denver mellett - több kivonuló rendőrt azonnal agyonlőttek

Lövöldözés tört ki a coloradói Denver egyik déli elővárosában, több rendőrt agyonlőttek. A lövöldözés Denver Highlands Ranch nevű elővárosában történt, helyi idő szerint vasárnap reggel.



Douglas megye seriffjének hivatala Twitter-üzenetben hívta fel a településen élőket, hogy keressenek menedéket, ne menjenek ki az utcára, otthonaikban ne közelítsék meg az ablakokat. A bejegyzésben a hivatal "aktív bűnügyi helyszínnek" nyilvánította a környéket, de részleteket nem közölt a történtekről.



Jason Blanchard, a seriff helyettese a Denver Post című lap internetes kiadását arról tájékoztatta, hogy reggel telefonhívásra vonultak ki egy házhoz, ám több rendőrt azonnal agyonlőttek. "Jelenleg nem kívánunk tájékoztatást adni sem az áldozatok számáról, sem a körülményekről. Még dolgozunk a gyanúsított kézre kerítésén" - nyilatkozta Blanchard.



A rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nagy erőkkel vonnult a helyszínre, Highlands Ranchet lezárták és átmeneti menekültszállást is nyitottak a környéken élőknek.

#Breaking: we just heard gunshots in the distance. Police are now closing Colorado at otero. We are moving to the media staging area. @DenverChannel pic.twitter.com/7sZi7LjBiP