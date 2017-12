Thaiföld

Már hét hónapja elhamvasztották, mikor hazatért

Valósággal sokkot kaptak a thaiföldi Sakorn Sacheewa rokonai, mikor a férfi hét hónappal a hamvasztása után megjelent odahaza. Azt hitték ugyanis, hogy 44 éves családtagjuk elhunyt egy emésztőrendszeri betegségben, még a holttestét is azonosították.



Az egyik rokon, Charoen Lekdi a Bangkok Postnak elmondta: majd' hét hónappal ezelőtt azzal kereste fel őket a rendőrség, hogy Sacheewa elhunyt bérelt otthonában. Elmentek a Navamindradhiraj Egyetem orvosi karára, hogy azonosítsák a holttestet. A hulla erősen fel volt puffadva, ráadásul a fogsora is más volt. Sacheewának ugyanis hiányzik előlről két foga. Hiába a bizonytalanság, egy hivatalnok addig erősködött, míg a család végül hazavitte a holttestet.



Otthon vallásos körülmények között elbúcsúztatták, majd elhamvasztották.



Amikor a férfi hét hónappal később hazatért, a családtagok azt hitték, szellemet látnak. Mint kiderült, azért volt ilyen sokáig távol, mert elszegődött egy halászhajóhoz dolgozni, ezalatt egy mianmari férfi ellopta a személyigazolványát. Papírjai eltűnését jelentette is a hatóságoknál, újat igényelt helyettük. Csak akkor tudta meg, hogy családja halottnak hiszi, mikor hazatért.



Most módosíttatni próbálja az iratokat, melyek szerint ő május 18-án elhunyt.



Az még mindig nem derült ki, hogy kit hamvasztottak el helyette.