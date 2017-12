Beszóltak

Hillary Clinton foglalkozzon inkább a kötögetéssel - javasolta a Vanity Fair

hirdetés

Össztűz zúdult a Vanity Fair című magazinra, mert ünnepi videós összeállításában Hillary Clinton volt elnökjelöltnek azt javasolta, hogy vonuljon vissza a politizálástól és foglalkozzon inkább kötögetéssel.



Összeállításában a lap hat fiatal szerkesztője nemcsak Hillary Clintonnak tett javaslatokat. Donald Trump elnök, Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője, vagy Gary Cohn, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetője sem maradt tanácsok nélkül, ám csak a Clintonnak címzettekből lett kisebbfajta botrány.



Donald Trumpnak például új frizurát javasolt az egyik szerkesztő. Miközben poharát koccintásra emelte, így szólt: "a legkönnyebb módja, hogy az ember ne látszódjék őrültnek, hogy ha felhagy az őrült frizurával!".



Sarah Huckabee Sandersnek egyenesen pályaváltoztatást tanácsolta a magazin. Jobb lenne, ha háziasszonyként csak sütne-főzne - hangzott el a videón a javaslat, amely egyúttal utalás arra is, hogy a háromgyermekes szóvivőnő a Hálaadás napja előtt csokoládés-diós süteménye receptjét osztotta meg közösségi oldalán.



Maya Kosoff szerkesztő - a felvételen szintén pezsgőspohárral a kezében - arra nógatta Hillary Clintont, hogy hagyja abba mások hibáztatását a tavalyi veresége miatt és hagyjon fel a politizálással is, az új évben keressen magának új hobbit, például kötögessen és horgoljon, de akár jógalégzést is taníthatna.



Hillary Clinton volt munkatársai, demokrata párti stratégák, hírességek, Patricia Arquette színésznő és még sokan mások tollat vagy Twittert ragadtak, és azonnal jelezték felháborodásukat. Adam Parkhomenko, Clinton egyik volt tanácsadója például egy tűzre vetett Vanity Fair fotóját tette közzé Twitter-fiókján és arra sürgette az olvasókat, hogy mondják le Vanity Fair-előfizetésüket. A közösségi médiát elárasztották a Clintont védő és a magazint támadó megnyilatkozások. Még a The Washington Post című lap is véleménycikket szentelt a videós összeállításnak, de csak a Clintonnak címzett videót bírálta. "Lealacsonyítónak" és "mocskosnak" minősítette az összeállítást.



A Vanity Fair kiadója meghátrált és bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy humornak szánták a videós összeállítást. Donald Trump sem bírta ki Twitter-üzenet nélkül, bár nem az őt érintő videóra reagált. Az elnök a magazint bírálta, azért, mert "meghajolt és bocsánatot kért a legenyhébb bírálatért is, amellyel a Csalárd Hillaryt illette".