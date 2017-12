Carmen Franco 91 éves volt

Elhunyt Franco spanyol diktátor egyetlen gyermeke

Kilencvenegy évesen elhunyt Francisco Franco (1892-1975) egykori spanyol diktátor egyetlen gyereke.



Carmen Francót csütörtökön érte a halál Madridban, rákbetegségben szenvedett.



María del Carmen Franco Polo 1926-ban született Oviedóban. Már édesapja hatalomátvétele előtt is a kiváltságosak életét élte. Édesanyja egy gazdag helyi üzletember lánya volt, akivel Franco feltörekvő katonatisztként 1923-ban találkozott. A pár nemsokára Marokkóba költözött, ahol Franco felépítette katonai és hatalmi befolyását, amelynek segítségével később sikerrel szegült szembe a spanyol köztársasági kormányzattal.



Az El Espanol napilap szerint Carmen Francónak a diktátor egyetlen utódjaként magányos és elzárt gyermekkorban volt része, apja a nyilvánosság előtt a spanyol katolikus fasiszta ifjúság arcává formálta őt.



Carmen Franco 1950-ben házasodott össze egy arisztokrata felmenőkkel is rendelkező idegsebésszel, akivel együtt a rezsim külföldi követeiként munkálkodtak, miközben hét gyerekük született.



A család Franco 1975-ös halála után is megtarthatta a diktátor által felhalmozott vagyon többségét. Carmen emellett hercegnői címet is kapott az újonnan trónra lépett királytól, I. János Károlytól, így hivatalosan megőrizhette helyét a spanyol arisztokrácia tagjai között.



Carmen Franco a haláláig vezette a Nemzeti Francisco Franco Alapítványt (FNFF), amely a diktátor örökségét hivatott népszerűsíteni. Korábban azt nyilatkozta, apja "soviniszta" volt, de egyben "mértéktartó és intelligens" is, a polgárháború előtt pedig jó humorérzékkel rendelkezett.



Becslések szerint Franco polgárháborús tevékenysége és uralma 300 ezer emberéletet követelt Spanyolországban. Egyetlen lánya halála szimbolikus fordulópontot jelenthet azok számára, akik úgy érzik, hogy még nem hegedtek be a polgárháború és a diktatúra okozta sebek - írta a TheLocal.es internetes hírportál.