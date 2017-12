Ukrajna

Kijev: a kiszabadított ukrán foglyok közül többet megkínoztak

Kínzásokról tanúskodnak azoknak az ukránoknak a sérülései, akik a héten végrehajtott, eddigi legnagyobb létszámú fogolycsere során szabadultak a kelet-ukrajnai szakadárok fogságából. 2017.12.29 15:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Irina Herascsenko ukrán parlamenti alelnök, a minszki összekötő csoport humanitárius ügyekben illetékes tagja, aki személyesen részt vett a fogolycsere lebonyolításában, a Facebookon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a 73 hazatért ukrán fogvatartott közül - akik között katonák és polgári személyek egyaránt vannak - jelenleg 65-öt ápolnak kórházban. Szavai szerint többüknél az orvosok krónikus fejsérüléseket és kivert fogakat diagnosztizáltak, ami arra enged következtetni, hogy a fogságban megkínozták őket.



Rosztiszlav Hibalo, a kijevi katonai kórház vezető sebésze sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a fogságból szabadultak közül kettőnél repeszdarabokat, egy harmadik karjában pedig egy lövedéket találtak. Szavai szerint az idegen anyagok mintegy két éve vannak a sérültek testében. Hozzátette viszont, hogy nincs szükség azonnali sebészi beavatkozásra.



Herascsenko tájékoztatott továbbá arról, hogy egy egész csapat pszichológus igyekszik segítséget nyújtani a fogságból szabadultaknak és családtagjaiknak. Megjegyezte, hogy a volt foglyok zöme most leginkább csupán pihenésre, illetve valamilyen üdülésre vágyik a családjával. Ígéretet tett arra, hogy az ukrán állam egyszeri pénzbeli támogatást nyújt hamarosan nekik. Összeget nem nevezett meg, viszont Andrij Reva szociálpolitikai miniszter fejenként 100 ezer hrivnya (mintegy 934 ezer forint) segély kiutalására tett javaslatot.



Kijev és az önkényesen kikiáltott két szakadár "népköztársaság" között szerdán jött létre a fogolycsere, ami a csaknem négy éve tartó fegyveres konfliktus alatt az eddigi legnagyobb létszámú volt, és amire majd két évet kellett várni. Az eredeti egyezségben a szakadárok 74 fogvatartott elengedésébe egyeztek bele, cserébe Kijevtől 306 ember szabadon engedését igényelték. A végleges adatok szerint Kijev 233 embert adott át a szakadároknak, a listán szereplő többi személy ugyanis elutasította, hogy átadják. Egy ukrán nő, akit azért börtönöztek be a szakadárok, mert az ukrán fegyveres erőknél szolgált, szintén a maradást választotta, arra hivatkozva, hogy ugyan ukránpárti nézeteket vall, de családtagjai a szakadár megszállás alatti Donyeckben élnek.



Mindkét szemben álló fél kifejezte, hogy készek tárgyalni újabb fogolycseréről.