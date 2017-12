Trump: talán jól jönne most egy kevés a jó öreg globális felmelegedésből

Felrobbantotta a Twittert az amerikai elnök péntek reggeli üzenete.



"A keleti parton a mostani lehet a valaha mért LEGHIDEGEBB szilveszter. Talán jól jönne most egy kevés a jó öreg globális felmelegedésből, ami ellen védekezve a mi országunk – de más országok nem – DOLLÁRTRILLIÓKAT költött volna el. Öltözzenek melegen!" - üzente Donald Trump.



A dollártrilliókkal egyébként arra célzott, hogy a párizsi klímaegyezmény értelmében Amerikának jelentős összegekkel kellett volna hozzájárulnia a klímaváltozás elleni harchoz, ám ő ebből kihátrált.

In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!