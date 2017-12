Migráció

Kiskorú migránsként érkezett Európába még tavaly a német lány afgán gyilkosa

A két tinédzser egy drogériában szólalkozott össze, a fiú végül kést rántott és leszúrta a lányt, aki a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A két tinédzser egy drogériában szólalkozott össze, a fiú végül kést rántott és leszúrta a lányt, aki a kórházban belehalt a sérüléseibe. A fiú jelenleg előzetes letartóztatásban van – hangzott el az M1 péntek reggeli Híradójában.



A kerületi rendőrkapitány helyettese, Eberhard Weber azt közölte csütörtökön, hogy az elkövető egy 15 éves afgán állampolgár, aki a jelenlegi információk szerint 2016 tavasza óta él Németországban. Tavaly áprilisban Hesse-ben regisztrálták, kísérő nélküli kiskorú menedékkérőként.



A gyilkosság helyszínén most egy Angela Merkelt ábrázoló fotót függesztettek ki, alá azt írták: „Nem tudom felismerni, hogy mit kellene másként csinálnunk”.



Németország-szerte nő a feszültség a migránsok miatt. A felmérések szerint a bevándorlók többsége képtelen beilleszkedni, és egyre több az általuk elkövetett bűncselekmény is. 2016 nyarán például egy 17 éves afgán fiú támadt baltával egy vonat utasaira Würzburg közelében. A fiú 2015-ben menedékkérőként érkezett Németországba, négy embert sebesített meg.



Néhány nappal később egy szír menedékkérő bozótvágókéssel gyilkolt meg egy nőt a Stuttgarttól nem messzi Reutlingenben, mert féltékeny volt rá. Miután végzett a nővel, két másik embert is megsebesített, mielőtt elfogták. Idén szeptemberben Lipcsében azért erősítették meg a rendőri jelenlétet, mert bevándorlók kocogó nőkre támadtak, volt, akit megerőszakoltak.



2015 óta csaknem másfél millió bevándorló érkezett Németországba. Eleinte a berlini vezetés és a németek többsége is tárt karokkal fogadta őket. Mostanra viszont az úgynevezett Willkommenskultur, vagyis a bevándorlók befogadását támogató kultúra megszűnőben van – erről beszélt az M1-nek nyilatkozó politológus, Kiszelly Zoltán.



A német szavazók már nem akarnak fizetni sem a migránsokért, hiszen azt látják, hogy nekik kell megelőlegezniük a migránsok új életét, az adójukból, a járulékokból, és noha azt mondják nekik a német politikusok, hogy a migránsok majd ezt a munkájukkal visszafizetik, ez nehezen hihető, hiszen jelenleg csupán 20 százalékuk dolgozik, jellemzően minimálbéren – mondta.



Közben a berlini vezetés, hasonlóan az unió legtöbb politikusához, továbbra is a kötelező és korlátlan betelepítés mellett harcol.