Csoda

Átadták a világ eddigi leghosszabb üvegpadlós hídját - videó

hirdetés

Több ezer ember vett részt Kínában a világ leghosszabb üvegpadlós hídjának megnyitóünnepségén. Az ország északi Hopej tartományában lévő Hungjaku térség magas hegyeiről, vízeséseiről, régi városairól és templomairól híres, most ráadásul mindezt 218 méteres magasságból is megtekinthetik a turisták. Az új üvegpadlós híd egyszerre 3 ezer embert bír el, biztonsági okokból azonban csak 600 látogatót fogad. A 488 méter hosszú híd több mint ezer négy centiméter vastag üveglapból áll. Az átkelő képes ellenállni egy 12-es erősségű szélviharnak és egy 6-os erejű földrengésnek is - tudósít az Euronews.