Nem tudta az utas, de minden ellenőrzésen átcsúszott, így rossz gépre szállt

Az All-Nippon Airways (ANA) légitársaság Los Angeles és Tokió közötti járata 150 utassal a fedélzetén fordult vissza a kaliforniai nagyváros nemzetközi repülőterére. Az ok nem fenyegetettség vagy biztonsági probléma volt, hanem az, hogy négyórányi repülés után kiderült, az egyik utas eltévesztette a járatot, és minden ellenőrzés ellenére is rossz gépre szállt fel.



Sem a légitársaság, sem az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság és Los Angeles légikikötője nem adott magyarázatot arra, hogy a többszöri ellenőrzés ellenére hogyan történhetett meg a tévedés. Nem hozták nyilvánosságra az utas nevét sem és azt sem, hogy férfiról, vagy nőről van szó.



A repülőgépen utazott férjével Chrissy Teigen amerikai modell is, aki közösségi oldalán élőben közvetítette több mint kilencmillió követőjének az eseményeket. "Először fordult velem elő, hogy egy tizenegy órás repülőút negyedik órájában vissza kell fordulnunk, mert az egyik utasnak nem ezen a gépen kellene lennie" - írta a híresség. Majd hozzátette: az utasok mindegyike azt kérdezgeti, hogy miért is kell visszafordulni, miért nem viszik Tokióba a járatot eltévesztő utast, aki majd onnan valahogyan visszatérhet Los Angelesbe.



A Los Angeles-i rendőrség szóvivője az egyik helyi televízió riporterének azt mondta: vizsgálják az esetet.



A félreértés annál is inkább rejtélyes, mert az utasnak a United Airlines amerikai légitársaság járatára szólt a jegye.

They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere