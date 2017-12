Tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban a Fülöp-szigeteken

A tisztségviselő a létesítmény tűzvédelmi felelősét idézte egy Facebook-bejegyzésben, és eszerint szinte biztos, hogy 37 ember nem élte túl a tűzvészt. Legtöbbjük egy folyamatosan működő telefonos ügyfélszolgálat alkalmazottja. Irodájuk a négyemeletes épület legfelső szintjén volt.



A tűz szombat reggel ütött ki a bevásárlóközpont harmadik emeletén, ahol egy textil-, műanyag- és faárukat értékesítő üzlet van. A tűz nagyon gyorsan elterjedt, és sokára sikerült csak eloltani - közölte egy rendőrségi tisztségviselő.



Ezzel egy időben bejelentették a Fülöp-szigeteken, hogy a Tembin nevű trópusi viharnak - amely az ország déli részén pusztít - már csaknem 200 halálos áldozata van. Már mintegy 70 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a vihar miatt.

A mall I grew up going to in #Davao #Philippines has been on fire for 13 hours. 28 people trapped inside, including a friend of mine. Heartbroken. Please pray. 💔 #nccc #ncccmall pic.twitter.com/8isWlkcVgQ