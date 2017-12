A járókelők közé hajtott egy autó Melbourne-ben

A járókelők közé hajtott egy autó szerda délután Melbourne-ben, a Flinder Street állomás közelében. Szemtanúk szerint a fehér SUV fékezés nélkül gázolt.



A sérültek pontos száma még nem ismert, ám a Guardian a Victoria mentőszolgálatra hivatkozva azt közölte, hogy 12 embert láttak el a helyszínen, és két embert kórházba szállítottak.



A sérültek között van egy gyerek is, még nem tudni, hogy milyen súlyos az állapota.



Az állomást lezárták, a gázolót sikeresen elfogták. A rendőrök arra kértek mindenkit, hogy kerüljék a környéket.

The driver of a white car has been arrested after a car hit pedestrians on Flinders Street in Melbourne's CBD. #7News pic.twitter.com/G20c8S3Xpu