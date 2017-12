Elavult munkakörülmények, alacsony bérek

Rendőrök és börtönőrök tüntettek Romániában

Rendőrök és börtönőrök tüntettek szerdán Bukarestben a belügyminisztérium épülete előtt, a tiltakozók az elavult munkakörülményeket kifogásolták, illetve magasabb béreket követeltek.

A tüntetők szerint a belügyminisztérium alkalmazottainak több mint 60 százaléka minimálbért keres.



Sorin Dumitrascu, a börtönőrök szakszervezetének képviselője szerint mind a rendőrök, mind a börtönőrök hasonló problémákkal küzdenek a rendszer alulfinanszírozottsága miatt. Rámutatott, hogy beruházások már évtizedek óta nem voltak, ezért a munkakörülmények olyanok, mint az 1970-es években.



A rendőrök a gépkocsipark elavultságát is szóvá tették, emellett azt nehezményezik, hogy nem fizetik a túlóráikat, holott szerintük a rendőrök azok, akik valamennyi állami alkalmazott közül a legtöbb többletmunkát végzik. Azt követelik, hogy január 1-jétől 20 százalékkal növeljék bérüket. A börtönőrök is nehezményezik, hogy az elmúlt két évben több mint egymillió túlórát nem fizettek ki nekik.



A rendőrök novemberben tüntettek a kormány adóreformja ellen is, amelynek értelmében az alkalmazottakra hárul január 1-jétől teljes mértékben a társadalombiztosítási járulékok fizetésének kötelezettsége. A rendőrök attól tartanak, hogy a járulékok áthárításának következtében a dolgozói bérek 20 százalékkal fognak csökkenni.