Kurz Brüsszelben: csillapítani kell a feszültséget az EU keleti és nyugati országai között

Bécs erősítené az EU-ban a szubszidiaritás elvét, azaz azt a szempontot, hogy minden kérdést lehetőleg a legalacsonyabb szinten kezeljenek. 2017.12.20 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csillapítani kell a feszültséget az Európai Unió keleti és nyugati tagországai között, és a következő években Ausztria segíteni szeretné ezt a folyamatot - jelentette ki Sebastian Kurz új osztrák kancellár kedd este Brüsszelben, miután a főbb uniós intézmények vezetőivel egyeztetett.



Rövid sajtóértekezletén Kurz országa és kormánya Európa-pártiságát hangsúlyozta, ugyanakkor kiemelte, hogy Bécs erősítené az EU-ban a szubszidiaritás elvét, azaz azt a szempontot, hogy minden kérdést lehetőleg a legalacsonyabb szinten kezeljenek.



Kiemelte, az Európai Uniónak meg kellene erősítenie a közös fellépést a fontosabb kérdésekben, a kisebb ügyekben viszont "hátrébb kellene lépnie". Rámutatott, jó iránynak tartja, hogy az Európai Bizottság az utóbbi években csökkentette a jogalkotási javaslatok számát.



Hozzátette, kormánya "proaktívan" hozzá kíván járulni az illegális bevándorlás elleni fellépéshez, ugyanis - mint mondta - kizárólag annak megállításával lehet a jövőben is fenntartani a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszer működését.



Újságírói kérdésre válaszolva Kurz elmondta, "természetesen elfogadják" a menedékkérők EU-n belüli áthelyezéséről szóló korábbi döntéseket, de fontosnak tartotta aláhúzni, ez "önmagában nem jelent megoldást a migrációs válságra". Hangsúlyozta: "biztosítani kell a külső határokat, nekünk kell eldöntenünk, hogy ki jöhet Európába, nem az embercsempészeknek".



Az új kancellár végezetül a jogállamisági elvek, valamint a közös uniós szabályok és értékek fenntartásának szükségességéről is beszélt, kiemelve, ezeket kivétel nélkül minden országban tiszteletben kell tartani.



A közös sajtótájékoztatón Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pozitív jelnek nevezte, hogy Kurz első hivatalos útja Brüsszelbe vezetett, és közölte, mint minden más esetben, az új osztrák kormányt is a tettei alapján fogják megítélni.



"Nagyon remélem, hogy ezek összhangban lesznek az eddig ismertetett szándékaikkal" - mondta, hozzáfűzve, hogy a kormányprogram csaknem 100 százalékosan egyezik a bizottság terveivel.



Kurz kedden Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével is megbeszélést folytatott, szerda reggel pedig Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével tárgyal a tervek szerint.



Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a sokak által szélsőjobboldalinak tartott Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alkotta új kormány hétfőn tette le az esküt, és egyes szakértők attól tartanak, hogy radikális fordulat fog következni Ausztria politikájában.