Tragédia

130 kilométeres sebességgel száguldott a vonat a halálba az USA-ban

hirdetés

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, súlyos vonatbaleset történt az USA-ban. Mint kiderült, 14 vagonból 13 siklott ki, a szerencsétlenség következtében pedig a felüljáró alatti autópályán két nyerges vontató és öt személygépkocsi is balesetet szenvedett. A kisiklott vagonok az autópályán közlekedő több gépjárműre is rázuhantak, több autós megsérült, de köztük nincsenek halálos áldozatok.

WSP diverting traffic at DuPont. WSP aiding withbroad closure & getting assistance to scene. pic.twitter.com/fRw4uGNIVv - Trooper Brooke Bova (@wspd1pio) 2017. december 18.