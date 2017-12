Külpolitika

Szakértő: Észak-Koreának sikerült elérnie, hogy Amerika tárgyaljon vele

A szakember az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában emlékeztetett, Rex Tillerson amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy feltételek nélkül is kész tárgyalni Észak-Koreával, és a kommunista diktatúra ezt szerette volna elérni.



Ez annak köszönhető, hogy Észak-Korea álláspontja a '70-es évek óta változatlan, az ország kiszámított stratégiában, óvatos lépésekkel, mozgásterét tökéletesen ismerve mozog térfelén.



Ezzel szemben az Egyesült Államok többször is stratégiát váltott, az év elején Donald Trump elnök még a megelőző csapást is napirendre vette, ehhez képest most enyhült az álláspontja.



Csoma Mózes hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokkal a status quo nem fog megváltozni, mert annak fenntartása mindkét fél érdeke, ahogy az is, hogy a februári pjongcsangi téli olimpiát nyugodt körülmények között rendezzék meg.