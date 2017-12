Nagy-Britannia

Monogrammját égette két betege májába a brit sebész

A szignó idővel begyógyult és eltűnt volna, ám a nő mája nem javult megfelelően, ezért ismét műteni kellett és az orvosok megtalálták Bramhall kézjegyét.

Az 53 éves Simon Bramhall elismerte, hogy 2013-ban két páciense májába is beleégette nevének kezdőbetűit - számolt be róla a The Daily Telegraph.



A szerdai bírósági tárgyaláson az ügyész, Tony Badenoch olyan szokatlan és bonyolult esetként értékelte a történteket, amelyre még nem volt jogi precedens.



Az ügyész azt is kiemelte, hogy a sebész az első eset után megismételte tettét és mindkét esetben több kollégája szeme láttára.



Bramhall 12 évig dolgozott máj-, lép- és hasnyálmirigy-sebészként a birminghami Erzsébet Királynő Kórházban. A bíróság január 12-én hozza meg döntését, a sebész nagy összegű óvadék fejében szabadlábon várja az ítéletet.