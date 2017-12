Zaklatás

A Super Size Me alkotója beismerte: nőket molesztált

A Super Size Me című dokumentumfilm alkotója a közösségi mikroblogon egy hosszú bejegyzésben vallott arról, hogy miután egyre másra pattannak ki a szórakoztatóiparban a szexuális zaklatási botrányok, nem akarta megvárni, míg valaki egy vele kapcsolatos molesztálási üggyel áll elő, hanem úgy döntött, inkább elébe megy a lehetséges vádaknak.



A filmes úgy fogalmazott: nem akarja homokba dugni a fejét, és úgy tenni, mintha nem lenne maga is a probléma része. Mint írta, eddigi filmes pályafutása arról szólt, hogy kiderítse az igazságot, most tehát nem bújhat el előle.



Spurlock a bejegyzésben két konkrét alkalmat idézett fel, amikor szexuálisan visszaélt egy kollégájával vagy alkalmazottjával. Az egyik esetben egy szexuális együttlét után partnernője azt állította, hogy megerőszakolta. Egy másik esetben pedig elismerte, hogy egy korábbi női alkalmazottnak szexuális tartalmú, megalázó dolgokat mondott, amiért később egy megállapodás alapján kártérítést is fizetett neki.



Azt is leírta, hogy sem feleségeihez, sem barátnőihez nem volt hűséges, többször megcsalta őket, amivel fájdalmat okozott nekik.



A filmes hangsúlyozta, hogy önkéntes vallomása a belső megváltozásához vezető út része. "Mindannyiunknak meg kell találnunk magunkban a bátorságot, hogy elismerjük, hibásak vagyunk" - írta.



Spurlock a vallomásban az okokat keresve egyebek mellett azt is elárulta, hogy 13 éves kora óta iszik alkoholt, és egy hétnél hosszabb ideig nem volt józan az utóbbi 30 évben.