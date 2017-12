Mozdulatlan, fagyott asszonyhoz riasztották a mentőt...

Mozdulatlan, hóval borított asszonyt pillantott meg egy nő a Newcastle-under-Lyme-i Brampton Park egyik padján. Az aggódó városlakó egyből tárcsázta a mentőket.



Az egység egy perc alatt ki is érkezett, majd megállapították, hogy semmi dolguk, a padon ugyanis csak egy szobor "ücsörög".



"A nő, aki hívott minket, jót akart, de nem szállt ki a kocsiból, hogy megnézze, egy szoborról van szó"- mesélte Katie Tudor, a West Midlands Mentőszolgálat szóvivője.



Az életnagyságú fémszobor egyébként egy levelet olvas, melyből megtudja, hogy szerelme meghalt a háborúban. 2014-ben avatták fel, az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából.

Next, call from a member of the public who was concerned that there was someone sat on a bench, not moving and covered in snow!

Luckily, on our arrival, it turned out to be a statue! 🙈👍🏻🚑 pic.twitter.com/mIBHmse4DF