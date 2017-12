Majd a Marsra

Trump újra embert küldene a Holdra

hirdetés

Az Egyesült Államok ismét embert küldene a Holdra, az égitestet pedig jövőbeli Mars-küldetések kiindulópontjául használná fel. Donald Trump amerikai elnök politikai irányelvet írt alá erről, amelyben utasította az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA), hogy összpontosítson újra az emberes űrküldetésekre. Az irányelv értelmében az amerikai kormány e célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik majd magáncégekkel és más államokkal is.



Az amerikai elnök beszédében kiemelte: 1972 óta ismét amerikai űrhajósok léphetnek a Holdra. Mint mondta: „Ezúttal nem csak zászlónkat és lábnyomaikat hagyják ott, hanem lerakják alapjait egy lehetséges Mars-missziónak, és talán egy nap azon túli számos más világ felé irányuló küldetésnek is.”



A Donald Trump által aláírt dokumentum ugyanakkor nem említ időkeretet az ambiciózus tervek megvalósítására, és a költségekről is hallgat.



Trump az irányelvet az utolsó Hold-misszió 45. évfordulója alkalmából írta alá, mások mellett Buzz Aldrin űrhajós társaságában, aki második emberként léphetett a Hold felszínére 1969-ben akkori parancsnokát, a 2012-ben elhunyt Neil Armstrongot követően.



Az Egyesült Államok egy a Hold körüli pályán keringő űrállomást tervez, hogy azt a többi között a Marsra tervezett utakhoz egyfajta támaszpontként használja. Emellett a Holdfelszínen is kialakítanának egy másik állomást, amely projekt felkeltette Japán érdeklődését.