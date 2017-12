Újévkor robbantottak volna

Öngyilkos támadásokra készülő terrorcsoportot lepleztek le Oroszországban

Lelepleztek egy terrorcsoportot Oroszországban, amely az újévi ünnepek és az elnökválasztási kampány idején öngyilkos merényleteket készült elkövetni Moszkva térségében - jelentette be Alekszandr Bortnyikov, az Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője a Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság keddi ülésén.



Az orosz titkosszolgálatok Bortnyikov szerint hétfőn vették őrizetbe a csoport közép-ázsiai származású tagjait. A terroristáktól robbanószerkezeteket, lőfegyvereket és lőszert foglaltak le. Az FSZB felszámolt egy "terroristaeszközöket előállító laboratóriumot is".



Bortnyikov, aki egyben a Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság vezetője, elmondta, hogy az orosz szakszolgálatok az év folyamán 61, terrorizmussal összefüggő bűncselekményt, köztük 18 jelentős merényletkísérletet akadályoztak meg, és 56 - konspirációban működő - "terroristasejtet" lepleztek le. Az FSZB 2017-ben 78 fegyverest és azoknak segédkező személyt "likvidált", valamint 1018 "banditát" vett őrizetbe.



Az FSZB igazgatójának beszámolója szerint a nemzetközi terrorszervezetek "a terrorista aktivitás gócpontjait" próbálják meg létrehozni Oroszország egyes régióiban. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet utolsó szíriai erősségeinek felszámolása nyomán a terroristák más területekre próbálnak meg átcsoportosulni.



A Bortnyikov vezette szolgálat az év folyamán több mint 17 500 olyan külföldi személy beutazását akadályozta meg, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állnak a terrorizmussal. Az FSZB elejét vette annak is, hogy 80, a terrorszervezetek toborzóinak befolyása alá került személy elhagyhassa Oroszországot.



Oroszországban március 18-án tartják meg az elnökválasztást.