Csőbomba?

Robbanás történt New York belvárosában

Legalább egy robbanás történt a Port Authority buszállomásnál helyi idő szerint hétfőn reggel. A rendőröket a 42. utca és a 8. sugárút kereszteződéséhez riasztották, ez két háztömbnyire van a Times Square-től.



Az ABC News szerint csőbomba robbant, sérültek is lehetnek. A Reuters szerint a rendőrség megerősítette a hírt, miszerint egy embert őrizetbe vettek. Úgy tűnik, a testére erősítette a robbanószerkezetet. Ő az egyetlen súlyos sérült. Még nem tudni, hogy a bomba véletlenül robbant-e. Bill de Blasio polgármester szerint az elkövető terrortámadást akart végrehajtani.



Az A, a C és az E jelzésű metróvonalakat leállították, az állomásokat kiürítették.



Egy CNN-nek nyilatkozó szemtanú azt állította, két robbanást is hallott, pedig fülhallgató volt rajta.



A Port Authority az USA legforgalmasabb buszállomása, évente több mint 65 millió utast szolgál ki.

Lots of emergency responders on 8th Ave. between 42nd and 43rd streets. pic.twitter.com/AdVuduoAoU — Niraj Chokshi (@NirajC) 2017. december 11.

Snapchat video shows emergency crews outside Port Authority terminal after reports of possible explosion. pic.twitter.com/kMkDLfOgO0 — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) 2017. december 11.