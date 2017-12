Gyilkosság

Vérfagyasztó felvétel - így lövi agyon a rendőr a fegyvertelen férfit

hirdetés

Még 2016 januárjában történt az eset, egy arizonai rendőr agyonlőtte a fegyvertelen Daniel Shavert a Mesa város egyik hotelében. Az eset miatt eljárás indult ellene, azonban most felmentették a gyilkosság vádja alól, és ennek megfelelően nyilvánosságra hozták az esetről készült felvételeket:

Az egész ügy akkor kezdődött, mikor tavaly valaki értesítette a rendőröket, hogy láttak valakit egy puskával mutogatni az ablakban. Ki is érkeztek a helyszínre, Philip Brailsford rendőrtiszt többször is figyelmezteti Shavert, hogy ne csináljon semmit, csak az utasításokat kövesse, különben agyonlövi. Az áldozat megijedt, pontosan követte az instrukciókat, könyörgött az életéért, majd amikor azt a feladatot kapta, hogy négykézláb kússzon a rendőrhöz, hátranyúlt a pólóját megigazítani, Brailsford pedig pedig lelőtte.



Ha ez a helyzet ugyanúgy ismét megtörténne, akkor is hasonlóan cselekednék. 100 százalékosan biztos voltam benne, hogy a fegyverét próbálja elővenni - mondta Brailsford a tárgyaláson.



Mint utólag kiderült, mindössze egy légfegyverről volt szó, amit az áldozat a kártevők ellen használt, és amikor a rendőrök rátaláltak a férfira, nem is volt nála. Shaver özvegye és szülei tévedésből elkövetett gyilkosság miatt beperelték Mesa városát.