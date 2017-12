USA

Fegyvertelen, az életéért sírva könyörgő férfit végzett ki a rendőr

hirdetés

Még 2016 januárjában történt az eset. Egy rendőr agyonlőtte a fegyvertelen Daniel Shavert egy hotelben, az arizóniai Mesa városában.



Azért hívták ki a rendőröket, mert valaki egy puskával mutogatott az ablakban. Erről kiderült, hogy egy légfegyver volt, amit a kártevők irtására használt az áldozat. Mikor rátaláltak az áldozatra, nem is volt nála.



A videó tanúsága szerint Philip Brailsford rendőrtiszt többször is figyelmeztette Shavert, hogy nehogy ostobaságot csináljon, különben könnyen lehet, hogy le lesz lőve. Az áldozat megijedt, engedelmeskedett, az életéért könyörgött. Mikor azt a feladatot kapta, hogy kússzon oda négykézláb a rendőrhöz, valmiért hátranyúlt, Brailsford ezért lelőtte.



"Száz százalékosan biztos voltam benne, hogy a fegyverét próbálja elővenni" - mondta később Brailsford a tárgyaláson. Végül felmetették a gyilkosság vádja alól. Mint kiderült, az áldozatnál nem volt semmiféle fegyver, legfeljebb a pólóját akarhatta megigazítani.



Shaver özvegye és szülei tévedésből elkövetett gyilkosság miatt perelték be a várost.