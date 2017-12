Terror

Kilőtték az al-Kaida legveszélyesebb szárnyának vezetőit

Amerikai légicsapásokban meghalt Jemenben az al-Kaida terrorhálózat öt tagja, köztük a dzsihadista szervezet egyik helyi vezetője - közölte pénteken az amerikai középső parancsnokság (Centcom).



A közép-jemeni Baida tartományban végrehajtott légicsapás során életét vesztett öt személy között volt Mudzsahid al-Adani, az Arab-félsziget al-Kaidája (AQPA) Sabva tartománybeli vezetője is. Adani korábban az AQPA katonai vezetője volt, és a jemeni kormányerők, valamint a szövetségesek elleni terrortámadások megtervezésért és lebonyolításáért volt felelős.



Az Egyesült Államok megítélése szerint az AQPA az al-Kaida legveszélyesebb szárnya, Donald Trump elnök januári beiktatása óta fokozódtak a dzsihadista csoport elleni dróntámadások.



A szunnita terrorhálózat szaúdi és jemeni szárnyának 2009-ben történt összeolvadásával létrejött AQPA a jemeni központi hatalom meggyengülést kihasználva 2011-ben megvetette a lábát Dél- és Délkelet-Jemenben. Egyszerre hajt végre támadásokat a síita húszi lázadók és a kormányerők ellen, és külföldön is szervez terrorcselekményeket. Az AQPA vállalta magára a Charlie Hebdo szatirikus hetilap elleni 2015. januári merényletet is.