Tragédia

Ketten haltak meg éjjel egy ógyallai bárban

Lövöldöztek egy ógyallai bárban az éjszaka - írta meg az Újszó. Egy férfi rátámadt a pincérnőre, aztán lelőtte a nő segítségére siető férfit, majd magával is végzett. A nő állapota súlyos, de stabil.



A 61 éves részeg férfi hajnali fél 1-kor tért vissza abba a bárba, ahonnan a tulajdonos, pont a részegsége miatt, korábban elküldte. Ekkor még senki nem hívta a rendőrséget - írja a szlovákiai hírportál.



Akkor még nem sejtettek a bárban, hogy nem üres kézzel érkezett a vadász, aki otthonában hat fegyvert tartott legálisan. Kettőt vett magához ezen az éjszakán.



Nem gyalog indult el, hanem autóba ült, de annyira részeg volt, hogy lehajtott az útról, így a bárig tartó hátralévő utat már gyalog tette meg.



A bárban aztán rálőtt a 21 éves pincérnőre, majd a barátjára is, aki fiatal nő segítségére sietett. A szlovák rendőrök szerint egy hosszú lőfegyverrel először lábon lőtte a 29 éves férfit, majd egy rövid lőfegyverrel fejbe.



A férfi a helyszínen meghalt, a pincérnő súlyos, de stabil állapotban van. Ezután magával is végzett a férfi. Azt egyelőre nem tudni, mi vezetett el a mészárlásig, nyomoznak a szlovák rendőrök.