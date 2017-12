Japán

Kegyetlen gyilkosság: szamurájkarddal kaszabolták le a papnőt

Szamurájkarddal megölték egy tokiói sintó szentély főpapnőjét, a tettes, aki az áldozat fivére, később a feleségével és önmagával is végzett. 2017.12.08 15:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pénteki hármas tragédiához vezető viszály oka a templom vezetéséért vívott hatalmi harcban rejtőzhet a rendőrség szerint. Az 56 éves Tomioka Sigenaga és felesége, Mariko előbb együtt megölte a férfi nővérét, az 58 éves Nagakót, majd a férfi megölte feleségét és önmagával is végzett. A rendőrség egy kettétört 80 centiméteres szamurájkardot, egy szablyát és két túlélőkést talált a tragédia helyszínén.



Valaha Sigenaga volt az 1627-ben alapított tokiói Tomioka-Hacsimangu szentély főpapja, de 2001-ben távozni kényszerült tisztségéből pénzügyi visszaélések miatt. Helyét előbb apja, majd annak halála után nővére foglalta el.



A meggyilkolt főpapnő, Nagako már 2002-ben jelezte a rendőrségnek, hogy családi viszály dúl a papi tisztség betöltése miatt. 2006-ban a rendőrség zsarolásért letartóztatta Tomioka Sigenagát, mivel egy levelezőlapon halálosan megfenyegette nővérét.



A Tomioka-házaspár a szentély parkolójában kaszabolta le a főpapnőt, amikor az kiszállt a kocsijából. Mintegy 100 méteren át, egy szupermarketig üldözték a sofőrt is, akit a vállán sebesítettek meg. Az éves népünnepélyéről is ismert szentély számít a modern profi szumó bölcsőjének.