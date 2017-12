Ünnep

Több mint 90 éves fát vágtak ki Ukrajna idei újévi ünnepi fenyőjének

Kivágták a hétvégén Ukrajna idei fő újévi fenyőfáját, a több mint 90 éves fát Kijev egyik központi terén állítják el - adta hírül vasárnap az UNIAN hírügynökség.



Ukrajnában a helyi szokások szerint nem karácsonykor, hanem az Újév tiszteletére állítanak feldíszített fenyőfákat a városok fő közterein és az otthonokban.



Az ország idei fáját a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében lévő Bohorodcsani településnél találták meg. A híradások kiemelik, hogy a több mint 90 éves fa elöregedett, már nem nőtt tovább, ezért az ünneptől függetlenül kivágásra volt ítélve. A fa 28,5 méter magas, koronájának átmérője eléri a 7 métert. A fát a tervek szerint vasárnap szállítják Kijevbe, ahol a Zsófia téren állatják fel.



Idő közben hatályba lépett az a törvény, amely szerint idén kétszer is megünneplik a karácsonyt az ukránok: a kijevi parlament a múlt hónap közepén fogadott el törvénymódosítást, amelynek értelmében ezentúl munkaszüneti nap lesz december 25-e, a világ keresztényeinek többsége által ünnepelt karácsony is a január 7-i ortodox karácsony mellett.



Filaret pátriárka, az ukrán ortodox egyház kijevi patriarkátusának vezetője kijelentette: egyháza nem ellenzi, hogy a karácsonyt kétszer - azaz a Gergely- és a Julián-naptár szerint - is megünnepeljék Ukrajnában, "ha a nép így akarja".



A híradások kiemelik, hogy Bohorodcsani erdejéből a méltóság forradalmának elnevezett, 2013 végén kirobbant kijevi Majdan-tüntetések óta már negyedik éve szállítják az ország fenyőfáját a fővárosba.



2013-ban az ukrán vezetés - élén az Oroszországba menekült, hivatalától megfosztott Viktor Janukovics akkori államfővel - úgy határozott, hogy takarékossági okokból a megelőző évben a Kijevi főtéren felállított műfenyőt építik fel ismét.



2013. november 30-án éjjel a fenyő felállításának megkezdésére hivatkozva az azóta feloszlatott Berkut rohamrendőrség emberei brutálisan szétverték az európai integrációért tüntető diákok demonstrációját. Ez vezetett ahhoz, hogy az addig csak Európa-párti tüntetések teljes hatalomváltást, Janukovics leváltását követelő tüntetéssorozattá váljanak, amire százezrek vonultak ki az elkövetkező hetekben Kijevben. A demonstrációk csúcspontján a tüntetők száma elérte a 700 ezret.



A központi téren felállított műfának a tiltakozások miatt csak a váza készült el, amire a demonstrálók tiltakozó transzparenseket aggattak.