India

Már a temetésére vitték a csecsemőt, mikor észrevették, hogy él

Még november 30-án jött a világra egy ikerpár a Delhiben található Max magánkórházban. Egyikük halva született, másikukat pár óra múlva halottnak nyilvánították az orvosok.



Szülei akkor döbbentek rá, hogy a pici mégis életben van, mikor mocorogni kezdett a műanyag zsákban, melyben a temetésére vitték.



Az eset érthetően óriási felháborodást keltett, nem is csak azért mert kevés híján élve temettek el egy csecsemőt. Indiában nem ez volt az első alkalom, hogy egy magánkórház a magas árai ellenére nem nyújtotta a kívánt szolgáltatást.



Az újszülöttet halottnak nyilvánító orvosokat kírúgták. Külsős szakemberek segítségével is vizsgálják, hogyan történhetett ekkora hiba. Az indiai kormány is nyomozást indított az ügyben.