Megfigyelés

Rádiós lehallgatásra szánt orosz katonai kémműhold állt pályára

Az észak-oroszországi bázisról végrehajtott start december 2-án, magyar idő szerint 11:43-kor történt. A hordozórakéta a Szojuz azonos változata volt, mint amelyik négy nappal korábban (november 28-án) a távol-keleti Vosztocsnijból emelkedett a magasba 19 műholddal. Azok az űreszközök akkor elvesztek, de az nem a Szojuz-2.1b rakéta, hanem a végső pályákat kialakítani hivatott Fregat-M végfokozat hibája volt. Az Űrvilág.hu szerint ezért is engedélyezhették a pleszecki startot, annak ellenére, hogy a kudarc okainak részletes kivizsgálása még nem fejeződött be.



A szombati indításhoz elegendő volt a Szojuz rakéta három fokozata, így nem használtak gyorsítófokozatot. A hasznos teher az értesülések szerint a Lotos sorozatba tartozó, a rádiós kommunikáció lehallgatására alkalmas új orosz katonai műhold volt, a szokásos jelöléssel és sorszámozással Kozmosz-2524. Ez egy új műholdgeneráció képviselője, amelyből az első, még kísérleti példányt Kozmosz-2455 néven 2009 novemberében, az első operatív műholdat (Kozmosz-2503) pedig 2014 decemberében állították pályára. Ezek az 1967 és 2007 között indított Celina kémholdak modernizált változatai, a Liana nevű program keretében készültek.



Ami a Vosztocsnijból november 28-án végrehajtott start kudarcát, a Metyeor-M2-1 időjárási hold és másik 18 (orosz és külföldi) űreszköz elvesztését illeti, a hivatalos vizsgálatok ugyan folynak még, de a hírek szerint máris sikerült leszűkíteni a lehetséges okokat a Fregat-M végfokozat navigációs rendszerének a hibájára. Eszerint a Fregat első manővere során a rakéták nem a megfelelő irányba gyorsították a műholdakat, így azok a kijelölt átmeneti pályájuk helyett a Föld felé vették az irányt. A Fregat és műholdjai az Atlanti-óceán felett beléptek a sűrű légkörbe. Az izzó meteorként zuhanó darabokat egyébként a British Airways egy utasszállító repülőgépéről is sikerült lefilmezni. Értesülések szerint a Fregat esetében programozási hibáról lehetett szó, a fedélzeti számítógép „nem tudta”, hogy Vosztocsnijból történt a start. A Szojuz rakétákat Fregat végfokozatokkal több mint 60 alkalommal indították már más oroszországi, kazahsztáni és francia-guyanai starthelyekről, de Vosztocsnijból most először. (Az épülő távol-keleti bázisról végrehajtott legelső start alkalmával nem használtak Fregat gyorsítófokozatot.) A hivatalos vizsgálatok eredménye december közepére várható, akkor kiderülhet, hogy valóban ez a fatális programozási hiba okozta-e 19 műhold vesztét.