Kötelező csődbiztosítást vezetne be a légitársaságokra az európai utazási irodák szövetsége

2017.12.02 06:49 MTI

A légitársaságokra kötelező csődbiztosítás bevezetését szorgalmazza az európai utazási irodai szövetségek brüsszeli székhelyű szervezete, a hátrahagyott utasok elszállításához és kártalanításához.



Michel de Blust, az ECTAA (European Travel Agents' and Tour Operators' Association) főtitkára a szervezet budapesti közgyűlését követő háttérbeszélgetésén pénteken azt mondta: az elmúlt időszakban számos légitársaság ment csődbe, ami ráirányította a figyelmet az egységes szabályozás hiányosságaira. Akkor ugyanis, ha egy utazási iroda megy csődbe, van kötelezően előírt biztosítás az utasok kártalanítására, míg ha egy légitársasággal történik ugyanez, nincs biztosíték. Ezen a területen szükségesnek látják egy új, mindenkire érvényes szabályozás bevezetését - tette hozzá.



Felidézte: a 116., Budapesten megtartott közgyűlés fontos témája volt az időközben bekövetkezett Air Berlin és Monarch légitársaságok csődje is, ezért a tagság döntése alapján az ECTAA újra megkeresi a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetséget (IATA) és az uniós hatóságokat, hogy működő megoldást dolgozzanak ki a hátrahagyott utasok elszállítására és kártalanítására.



Kitért arra is, hogy számos ügy a szakma által a reméltnél lassabban halad, példaként említette az IATA és az ECTAA közötti bírósági ügyet a Malév-pénzek visszafizetéséről, a következő tárgyalás az ügyben jövő tavasszal lesz a holland bíróságon. A Malév öt éve ment csődbe, és a globális jegyeladó rendszert működtető IATA visszatartotta azoknak a repülőjegyeknek az árát, amelyeket utazási irodákon keresztül vásároltak, ennek értéke jelenleg mintegy 12 millió dollár. Reményét fejezte ki, hogy 2018 tavaszán visszakaphatják ezt az összeget az irodák és rajtuk keresztül az utasok.



Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke elmondta: szeretnék elérni, hogy más európai országokhoz hasonlóan, Magyarországon is legyen kötelező az utazási irodák számára az a típusú felelősségbiztosítás, amely az olyan esetekre nyújt fedezetet, mint a néhány évvel ezelőtt megtörtént egyiptomi autóbusz baleset, amely sokakat érintett és az utazásszervező cég csődjét is okozta. Egyben ismertette, hogy a 33 tagállam részvételével megtartott közgyűlés témáit többek között a minden országot érintő uniós változások, közöttük az adatvédelemre vonatkozó GDPR szabályok határozták meg. A GDPR-irányelvet, azaz az uniós adatvédelmi jogot 2018 májusában kell bevezetni a magyarországi utazási irodáknak is.