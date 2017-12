Terror

Bombát találtak egy németországi karácsonyi vásáron

Robbanószerkezetet találtak pénteken egy karácsonyi vásáron a németországi Potsdamban. A rendőrség később bejelentette, hogy hatástalanították a bombát, amelyben fémdarabokat és szögeket is találtak. Később viszont azt írták, hogy vizsgálják, hogy bombáról van-e szó. Friss hírek szerint további csomagok után is kutatnak, pedig a polgármester már a piac újranyitásáról nyilatkozott. Állítólag a csomagot egy futár vitte ki.

A Berlin melletti város rendőrségének tájékoztatása szerint a tűzszerészek házikészítésű bombát találtak a Potsdam központjában működő szabadtéri adventi vásáron. A rendőrség kiürítette és lezárta a környék egy részét, a sétálóutca másik végében viszont zavartalnul folytatódik a karácsonyi vásár. A rendörségi szóvivő szerint ez így is marad, amíg a hatóságok dolgoznak a környéken. A Potsdamer Neueste Nachrichten című helyi lap értesülése szerint a szerkezet egy postai küldeményben van, amelyet egy belvárosi gyógyszertárnak címeztek. A Bild azt írja, hogy a csomagot 14.30-kor találták meg a vásár területét keresztező Dortustraße utcában. A hatóságok 17 óra után megerősítették, hogy robbanóanyagról van szó, nem sokkal később pedig - 17:30-kor - azt is közölték, hogy a bombát ellenőrzött körülmények között hatástalanítoták. A PNN.de helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a szerkezetet előzetesen röntgennel világították át, majd egy robot segítségével semmisítették meg.

Valamivel negyed 7 után viszont a rendőrség bejelentette, hogy lehetséges, hogy további csomagokat is elhelyeztek a környéken, ezek után jelenleg is kutatnak.