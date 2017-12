India

Annyira büdös volt a zoknija, hogy végül letartóztatták

Igazán nem mindennapi ok miatt tartóztatták le a 27 éves Prakash Kumart. A férfi felszállt egy Delhi felé tartó autóbuszra, majd levette a cipőjét és a zokniját. Ezt buszon szerintünk nem szokás, de most nem is ez a lényeg.



A férfi zoknija annyira büdös volt, hogy az utasok egyből kiborultak. Egyikük megkérte Kumart, hogy inkább tegye a zoknikat egy zsákba, vagy dobja ki őket az ablakon. Ő ebbe nem ment bele, mire kitört a veszekedés.



Végül odáig fajult a vita, hogy a buszsofőr megállt egy rendőrörs előtt Himachal Pradesh megyében. Az utasok közfelháborítás miatt panaszt tettek Kumar ellen, a rendőrök pedig letartóztatták.



Kumar ártatlannak vallotta magát, szerinte az utasok minden ok nélkül kötöttek bele. Óvadék ellenében szabadulhatott.