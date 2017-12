Földmozgás

6-os erősségű földrengés rázta meg Iránt

hirdetés

Forrás: RSOE EDIS

Erős földrengés rázta meg Irán keleti részét péntek reggel, de az első jelentések szerint nincsenek halálos áldozatai.



Az amerikai földtani intézet jelentése szerint a rengés 6-os erősségű volt, epicentruma 10 kilométeres mélységben volt Kermán város közelében.



Néhány perccel később egy kisebb és mélyebben keletkezett földrengés követte.



Anyagi károkról már érkeztek jelentések. Az iráni média a helyi hatóságokat idézve arról is beszámolt, hogy néhány utat eltorlaszoltak a földmozgás miatt keletkezett romok, így több településet nehéz megközelíteni.



Irán északnyugati részén nem egészen három hete ötszáznál is több emberéletet követelt egy 7,3-as erősségű földrengés.



Péntek reggel Pápua Új-Guinea térségében, a tengerpartnál is volt egy szintén 6-os erősségű földrengés. Egyelőre onnan sem érkeztek jelentések áldozatokról vagy jelentős károkról, és szökőárriadót sem rendeltek el.