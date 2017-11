Terrorizmus

Német belügyminiszter: továbbra is nagy a terrorveszély

Változatlanul magas a terrortámadás kockázata Németországban, de nincsenek arra utaló jelek, hogy terrorveszély fenyegetné a karácsonyi vásárokat - mondta Thomas de Maiziere német szövetségi belügyminiszter csütörtökön Berlinben a szövetségi és tartományi biztonsági szervek közös terrorelhárító központjában (GTAZ) tett látogatása után.



Hangsúlyozta, hogy a terrorveszély várhatóan nem csökken a belátható jövőben, és minden korábbinál több embert, nagyjából 700 főt tartanak számon a terrorcselekmény elkövetésére hajlandó szélsőségesek között. Azonban a hatóságok minden korábbinál több eljárást is folytatnak, és "éjt nappallá téve dolgoznak a polgárok biztonságáért".



A tavaly decemberben egy berlini karácsonyi vásáron történt iszlamista merénylet után feltárták a terrorelhárítás "hiányosságait" és megerősítették a rendszert, a többi között új, országszerte egységes kockázatelemzési módszert vezettek be és szigorították a terrorveszélyes külföldiek kitoloncolását szabályozó előírásokat. Így az újabb karácsonyi szezonban Németország már hatékonyabban védekezik a terrorveszéllyel szemben - mondta a miniszter.



Kiemelte, hogy a 40 szövetségi és tartományi hatóság, és a munkájukat összehangoló GTAZ erőfeszítései révén "sikerült megakadályozni egy sor terrortámadást".



Az elhárító központ helyzetértékelése alapján a karácsonyi vásárok nincsenek kitéve az ország egészét jellemző szintnél magasabb fokú, külön ezeket a rendezvényeket célzó fenyegetettségnek - tette hozzá a német belügyminiszter.



Thomas de Maizire tájékoztatóján arról is beszélt, hogy a közbiztonság erősítése és a terror elleni harc sikere érdekében is fontos, hogy minél hamarabb megalakuljon a következő kormány. A németek biztonságának további erősítése "nagyon sürgető feladat" - mondta. Kiemelte, hogy a tervezett fejlesztések folytatásához új költségvetésre van szükség, amelyet csak a következő kormány tud megalkotni.



Tavaly december 19-én egy elutasított tunéziai menedékkérő követett el merényletet a német főváros egyik leghíresebb karácsonyi vásárán, a Breitscheid téren. A szélsőséges iszlamista egy lopott kamionnal halálra gázolt 12 embert, a támadásban félszáznál is többen megsebesültek. A vásárokat az idén minden korábbinál nagyobb szabású óvintézkedések mellett rendezik meg, a legtöbb helyszínt beton terelőelemekkel bástyáztak körbe, és erősítették a rendőri jelenlétet.