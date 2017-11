Botrány

Zaklatás: kirúgták Amerika egyik leghíresebb műsorvezetőjét

Szexuális zaklatás gyanúja miatt elbocsátották Matt Lauer újságírót, az amerikai reggeli televíziós hírműsorok egyik sztárját az NBC televízió hírcsatornájától. 2017.11.30 15:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Savannah Guthrie műsorvezető szerda reggel beolvasta az NBC News igazgatótanácsa elnökének, Andy Lacknak a közleményét, amelyből kiderült, hogy az 59 éves újságíró szerződését azután mondták fel, hogy egy kolleganője hétfőn panaszt nyújtott be ellene munkahelyi szexuális magatartás miatt.



Az Egyesült Államokban nagy hírnévnek örvendő Matt Lauer 1997 óta vezette a The Today Show című reggeli műsort. Az elbocsátását kiváltó magatartás "vállalatunk szabályainak nyilvánvaló megsértése volt" - állt Andy Lack közleményében.



Egy héttel korábban egy másik amerikai sztár műsorvezetőt, Charlie Rose-t távolítottak el az CBS és a PBS csatornáktól hasonló okok miatt.



A Harvey Weinstein amerikai sztárproducert ért vádak után elszaporodtak a helytelen magatartással, szexuális bántalmazással, zaklatással vagy erőszakkal kapcsolatos ügyek, elsősorban a média, a sport és a politika világában. Egyre több áldozat szólal meg, egyre több tanúvallomást tesznek a hatalmukkal a nőkkel szemben való visszaéléssel vádolt híres emberek ellen.



A szerdai bejelentés után Donald Trump elnök a Twitter mikroblog portálon megjegyezte: "Épp most bocsátották el az NBC News-tól Matt Lauert munkahelyi szexuális magatartás miatt." "De mikor bocsátják el az NBC and Comcast (az NBC tulajdonosa) csúcsvezetőit hamis hírek miatt? Ellenőrizzék Andy Lack múltját" - tette hozzá az elnök, de arra nem tért ki, pontosan mire gondol.

A 2016-os elnökválasztási kampány idején 13 nő állította a nyilvánosság előtt, hogy a republikánus jelölt nem megfelelően közeledett hozzájuk fizikailag valamilyen módon - írta a The Washington Post. Trump tagadta a vádakat, és rágalomkampánnyal vádolta meg a rivális demokrata párti politikusokat és a médiát. A Reuters nem talált bizonyítékokat a Trump elleni molesztálási vádakra.