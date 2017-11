Botrány

Brit radikális szervezet muszlimellenes videóit oszotta meg Trump a Twitteren

Egy radikális brit szervezet muszlimellenes videóit osztotta meg Donald Trump amerikai elnök a Twitter üzenőportálon. Az ügy komoly felháborodást kavart Nagy-Britanniában.



Trump Twitter-oldalán a Britain First nevű radikálisan EU-ellenes, bevándorlás-ellenes és muszlimellenes brit csoport három videója jelent meg. A Britain First 2011-ben alakult, alapítói korábban egy másik radikális jobboldali brit csoportosulás, a Brit Nemzeti Párt (British National Party BNP) tagjai voltak.



A három - szerdai brit médiabeszámolók szerint valóságtartalmában nem megerősített - felvétel egyikén a csatolt leírás szerint az látszik, amint egy muszlim egy mankóval közlekedő holland fiatalra támad. Egy másik videón egy férfi - a cím szerint szintén muszlim - egy Mária-szobrot tör össze, a harmadik videó pedig a hozzá fűzött leírás szerint azt ábrázolja, hogy egy "muszlim csőcselékből" álló csoport egy tizenéves fiút taszít a mélybe egy háztetőről, és utána agyonveri.



A videókat eredetileg a Britain First helyettes vezetője, Jayda Fransen töltötte fel a Twitterre, és innen került az amerikai elnök Twitter-oldalára, amelynek több mint 43 millió követője van.



A brit parlament alsóházának szerdai vitanapján, rendkívüli beterjesztéssel az ellenzéki Munkáspárt azt követelte, hogy a konzervatív párti brit kormány haladéktalanul foglaljon állást az ügyben, bár az indítvány ügyrendi okokból egyelőre nem került a ház napirendjére.



A brit muszlim közösség legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Brit Muszlim Tanács is felszólította a brit kormányt arra, hogy határolódjon el a történtektől.



A szervezet szóvivője szerint ez az eddigi legegyértelműbb megnyilvánulása annak, hogy az amerikai elnök "támogatja a szélsőjobboldalt és annak elvetemült muszlimellenes propagandáját".



"Reméljük, hogy a (brit) miniszterelnök és a belügyminiszter elhatárolódik Trumptól és kommentárjaitól, és megerősíti, hogy a (brit) kormány irtózik a szélsőségesség minden formájától" - fogalmazott a Brit Muszlim Tanács szóvivője.



Jayda Fransen, a Britain First helyettes vezetője ugyanakkor szerdai Twitter-üzenetében örömének adott hangot, és az "Isten áldja meg Trumpot! Isten áldja meg Amerikát!" üzenetet töltötte fel a saját és a Britain First Twitter-oldalára.



A 31 éves Jayda Fransent a minap Londonban őrizetbe vették, és vádat emeltek ellene azon a címen, hogy Belfastban tartott beszédében fenyegető és sértő hangvételű kifejezéseket használt. Fransen december 14-én jelenik meg a belfasti magisztrátusi bíróság előtt.