Észak-koreai válság

A NATO és az Európai Unió is elítélte az újabb rakétakilövést

2017.11.29 04:29 MTI

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kiemelte: Phenjan a lépéssel ismételten megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatokat, veszélyeztetve a térség és a világ biztonságát.



A katonai szövetség vezetője újfent óva intette Észak-Koreát a további provokációktól, illetve az ország atom- és rakétaprogramjának beszüntetését és a párbeszéd felújítását sürgette.



Az Európai Unió külügyi szolgálata elfogadhatatlannak nevezte a történteket, amelyekkel Phenjan megsértette nemzetközi kötelezettségeit.



A brüsszeli közleményben "súlyos provokációnak", "komoly fenyegetésnek" minősítették a lépést, továbbá hangsúlyozták, hogy "azonnali hatállyal, teljes mértékben, igazolhatóan és visszafordíthatatlanul" be kell szüntetnie a rezsimnek a kísérleti atomrobbantásokat és a rakétateszteket.



Az utóbbi hónapokban kiéleződött a feszültség a Koreai-félszigeten: Phenjan augusztus végén és szeptemberben is átlőtt egy-egy ballisztikus rakétát Japán felett, amelyek a Csendes-óceánba csapódtak, majd ugyancsak szeptemberben egy kísérleti atomrobbantást is végrehajtott.