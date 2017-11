Erőszak

Bestiális gyilkosság: ivott a friss véréből, majd evett áldozata húsából a hetei fiatal

erdely.ma

Sokkoló részleteket tudott meg az Erdély.ma egy pár napja történt gyilkosságról. Kiderült, hogy egy 16 éves fiú a gyanú szerint előbb egy kővel szétverte egy 21 éves, hetei fiú fejét, aztán ivott a véréből. Ezt követően elmetszette áldozata nyakát, állkapocs-csontját nyelvestől, arcbőröstől levágta, hazavitte és evett belőle.



A gyilkosság előtt a két fiatal egy közeli szupermarketben 5 liter vodkát és 10 liter sört vett, ezt az utcán kezdték el inni, de a rendőrök megbírságolta őket. Ezért behúzódtak a betonelemek alá. Ivás közben ragasztógőzt is szívtak, illetve a vallomás szerint elkezdtek vitatkozni, ezután gyilkolt a gyanú szerint a 16 éves fiú.



Ráült áldozatára, és egy kővel szétverte ennek fejét. Ezután egy üvegdarabbal elvágta az áldozat torkát, és nyelvestől, arcával együtt kivágta az állkapocs-csontját. Ezt ő maga mesélte el rengeteg részletet adva, és nevetve. Többek között azt is mondta, hogy nem bánja, amit tett.



A fiú testvére is megerősítette, hogy a 16 éves fiú valóban evett a testrészekből. Ezt az apjuknak is elmesélték, aki nevetett az egészen, lefeküdt, és másnap munkába ment. A fiú lakásán később megtalálták a véres állkapocs-darabot. Miközben vallomást tett, folyton nevetett, és a rendőröket fenyegette. Azt mondta, hogy elveszi a fegyverüket és lelövi őket".