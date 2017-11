Diplomácia

Dél-Korea hangosbemondón üzent Észak-Koreának a szökött katonáról

A dél-koreai hadsereg hangszórókkal híradásokat sugároz az észak-koreai katonák felé arról a fiatal északi katonáról, aki két hete szökött át a két Koreát elválasztó, szigorúan védett demarkációs vonalon át.

PEACE-t formázó hangosbemondók Dél-Korea határánál /Fotó: AFP

A hadsereg a november 13-i szökés után nem sokkal vonultatta fel ismét nagy erejű hangszóróit a határra. A művelet célja, hogy a két Korea közti pszichológiai hadviselés keretében a külvilágról szóló híreket juttassanak el a világtól elzárkózó észak-koreai diktatúra katonáihoz és a határtérség lakóihoz.



A két ország több mint hat évtizede formálisan hadban áll egymással, miután az 1950-53-as koreai háború fegyverszüneti egyezménnyel zárult, s a felek nem kötöttek békeszerződést.



Az egységétől dezertáló 24 éves észak-koreai katonát, aki a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben lévő, a tűszüneti kapcsolattartást biztosító Panmindzson falu területén lépte át a demarkációs vonalat, szökése közben több lövéssel is eltalálták az őt üldözőbe vevő észak-koreai határőrök. Több műtét után jelenleg is egy dél-koreai kórházban ápolják.



A déli illetékesek szerint a jelenleg sugárzott híradásokban egyebek mellett részletesen ismertetik a két héttel ezelőtti szökés esetét, amelynek során az északi határőrök átlőttek déli területre, és egyikük pár másodpercre át is lépte a demarkációs vonalat, megsértve ezzel a tűzszüneti egyezményt.



Mint elmondták, a hangszórós propaganda legutóbbi, vasárnapi adása az észak-koreai hadseregben uralkodó borzalmas egészségügyi viszonyokat ecsetelte, amelyekre a szökevény katona "élelmezési állapotából derült fény". Kórházi közlés szerint lőtt sebei mellett a katona tüdőgyulladásban, májfertőzésben, súlyos alultápláltságtól, valamint bélférgek és paraziták okozta bélfertőzéstől is szenvedett.



A dél-koreai hadsereg korábbi hangszórós propagandaműveletei ellen mindannyiszor hevesen tiltakozott az északi kommunista rezsim, amely joggal tarthat tőle, hogy ez a propaganda szökésre csábíthatja a határon szolgáló katonáit.



Dél-Korea idén januárban vetette be újra ezt a módszert, válaszul a phenjani rezsim negyedik kísérleti nukleáris robbantására. A hadsereg illetékesei szerint az általuk használt hangszórók olyan erejűek, hogy híradásaikat akár a határtól húsz kilométerre élő észak-koreaiak is hallhatják.



Évente átlagosan több mint ezer észak-koreai szökik át Dél-Koreába, többségük azonban Kínán keresztül, és ritkán fordul elő, hogy valaki az erősen védett demarkációs vonalon próbál meg átszökni.